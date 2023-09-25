Двое военнослужащих азербайджанской армии погибли, подорвавшись на мине.

Как сообщает Минобороны, 24 сентября около 17:35 военный автомобиль КамАЗ, принадлежащий азербайджанской армии, попал на мину.

В результате взрыва погибли военнослужащие Шадманов Акрам Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу.

Другой наш военнослужащий Алиев Эльвин Тале оглу получил телесные повреждения различной степени тяжести.

После оказания первой помощи нашему раненому солдату его немедленно эвакуировали в близлежащее военно-медицинское учреждение. Его состояние стабильное, угрозы его жизни нет.