Двое военнослужащих азербайджанской армии погибли, подорвавшись на мине.
Как сообщает Минобороны, 24 сентября около 17:35 военный автомобиль КамАЗ, принадлежащий азербайджанской армии, попал на мину.
В результате взрыва погибли военнослужащие Шадманов Акрам Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу.
Другой наш военнослужащий Алиев Эльвин Тале оглу получил телесные повреждения различной степени тяжести.
После оказания первой помощи нашему раненому солдату его немедленно эвакуировали в близлежащее военно-медицинское учреждение. Его состояние стабильное, угрозы его жизни нет.