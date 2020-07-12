Дубль Роналду с пенальти помог «Ювентусу» сыграть вничью в матче с «Аталантой»

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе «Ювентуса» два мяча с пенальти забил Криштиану Роналду (55-я и 90-я минуты), у «Аталанты» отличились Дуван Сапата (16) и Руслан Малиновский (81). Форвард гостей Алехандро Гомес провел 300-й матч в чемпионатах Италии. В составе «Аталанты» в этом сезоне три футболиста забили 15 и более мячей, такое достижение в Италии в последний раз покорялось футболистам «Ювентуса» в сезоне-1951/52. Также клуб из Бергамо забивал голы в каждом из последних 20 матчей, что является лучшим результатом клуба с 1956 года.

«Аталанта» прервала серию из девяти побед подряд в чемпионате. Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 67 очков и отставая от лидирующего «Ювентуса» на девять очков. В следующем туре «Аталанта» 14 июля примет «Брешию», подопечные Маурицио Сарри днем позднее на выезде сыграют с «Сассуоло».

В другом матче игрового дня «Сассуоло» на выезде обыграл «Лацио» со счетом 2:1, а «Рома» в гостях разгромила «Брешию» (3:0).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.(ТАСС)