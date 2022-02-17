Азербайджан придает особое значение отношениям с Европейским Союзом, подчеркивая важность двустороннего продуктивного сотрудничества. Здесь нельзя не заметить важную роль взаимных визитов и встреч на высшем уровне в растущей динамике отношений между сторонами, тем более, что ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

Как сообщил накануне заместитель министра экономики Эльнур Алиев, двусторонний торговый оборот с ЕС составил в минувшем году 15,2 млрд долларов. Кроме того, в нашей стране на сегодняшний день представлено свыше 1 700 компаний из стран этого европейского объединения. И тут есть весомая причина — тесному многостороннему взаимодействию почти со всеми странами Старого света способствуют также серьезные институциональные подвижки, имевшие место на протяжении последних лет.

А результаты не заставили себя дожидаться. Европейский союз планирует оказать поддержку порядка 25 тысячам предпринимателей в Азербайджане. Более того, Евросоюз выделил Азербайджану пакет финансовой помощи в размере 2 млрд евро в рамках плана экономических инвестиций и заявил о своем намерении поучаствовать в восстановительных работах на территории Карабаха.

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли отмечает многолетнюю историю двустороннего сотрудничества, упирающуюся в договор о сотрудничестве и проект добрососедства.

По его словам, серьезную роль в этом направлении может сыграть также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). «Здесь также важно отметить, что Евросоюз – это развитые страны мировой экономики, которые будут в это вовлечены. В этой связи европейские компании также рассчитывают на продолжение таможенных и судебных реформ в Азербайджане», — говорит Гарибли в беседе с #. Примечательно, что в отчете по бизнес-климату в Азербайджане, подготовленном ранее Азербайджано-Германской внешнеторговой палатой (AHK), 51% респондентов высказались в необходимости увеличения прозрачности системы юстиции, 43% — в дальнейшем совершенствовании и эффективной работе таможенной системы.

Кроме того, 41% респондентов высказались за необходимость обеспечения устойчивости финансового сектора и улучшения доступа к финансам, по 39% — за дальнейшее совершенствование налогообложения и налогового администрирования, а также дальнейшую цифровизацию и продвижение электронного управления. Несмотря на определенные сложности интеграция переходит в новую фазу, ну а в корне растущего взаимодействия дальнейшие планы по наращиванию поставок нашего газа в страны Старого Света. Как заметил в этой связи руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан, Азербайджан постепенно наращивает газовый экспорт в Европу.

По его словам, газовый экспорт в Европу вырос в прошлом году и продолжит нарастать два последующих года. «Азербайджан еще не довел экспорт в европейском направлении до проектной мощности – в рамках второй стадии разработки месторождения «Шахдениз» это чуть более 10 млрд кубометров. Соответственно, газовые поставки на рынки Старого Света увеличатся на протяжении трех лет, что в целом послужит насыщению европейских рынков, демонстрируя ко всему прочему активное участие нашей республики в достижении задач энергобезопасности Европы», — заметил эксперт.

Азербайджан в прошлом году экспортировал в общей сложности 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров получила Турция и 7 млрд кубометров — Италия. Кроме того, высшее политическое руководство страны анонсирует «новую фазу кооперации между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики».