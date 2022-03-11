Военный конфликт между Россией и Украиной отразился не только на этих двух странах. Он не может в той или иной мере не затронуть и государства, с которыми у тех налажены тесные торговые отношения. Речь в первую очередь о странах СНГ, в частности об Азербайджане. На некоторых отечественных сегментах, таких как строительный, данный конфликт уже начинает сказываться. Так, в стране стали дорожать пиломатериалы. Как говорят продавцы, специализирующиеся на продаже древесины, сейчас в республику поступает в основном материал, который был отгружен до событий, и его очень мало. Все, по их словам, упирается в отсутствие свободных вагонов, так как Россия использует составы, чтобы перевозить технику к украинской границе. Возобновление поставок продавцы ожидают после окончания войны.

Исполнительный директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов подчеркнул в беседе с #, что в стране поднимают цены в связи с тем, что образуется дефицит товаров, который особенно касается пиломатериалов. Пиломатериалы поступают в Азербайджан преимущественно из России.

В последние недели, по его словам, действительно начались проблемы с поставкой стройматериалов в Азербайджан из России. Это во многом происходит из-за сложностей с логистикой – в России нехватка вагонов в южном направлении. Вероятно, это связано с тем, что происходят определенные стратегические процессы. Но в последние две недели появилась и проблема нестабильности российской валюты – рубль каждый день падает в цене. Производители, а также торговые компании, которые продают строительные материалы, в том числе древесные, в связи с обесцениванием российской валюты уменьшают или приостанавливают продажи даже на внутреннем российском рынке. Они ждут стабильности или стремятся привязать цену к иностранной валюте. В связи с этим наблюдаются проблемы и на отечественном рынке стройматериалов.

«В России население в течении последнего месяца устремилось в банки, чтобы обналичить деньги, опасаясь того, что потом они не смогут это сделать. Деньги, которые оказались на руках у людей, те стараются потратить на что-то нужное – технику, автомобили, те же стройматериалы», – говорит он.

Подытоживая сказанное, Азадов отметил, что санкции, которые ввели и продолжают вводить по отношению к России многие государства, продолжение войны и падение курса рубля в России, приводят к нестабильности. Нужно, чтобы рынок в России стабилизировался, но сейчас нельзя спрогнозировать, когда это будет. После окончания войны падение рубля может остановиться, тогда будет стабилизация цен и стройматериалы опять появятся в продаже в прежнем объеме.

«Если после стабилизации рубля на азербайджанский рынок будут поступать товары, которые на 100% изготовлены на российском рынке, такие как пиломатериалы, то, по прогнозам цены на них упадут на 15-20%. Что касается иных материалов, сырье для которых Россия частично завозит из-за рубежа – некоторые лакокрасочные материалы, некоторые обои, некоторый клей и т.д., то на них цены повысятся», – отметил Азадов.

Согласно имеющейся у эксперта информации, на азербайджано-российской границе в последнюю неделю машины с товаром не успевают пройти проверку специальным устройством и их просматривают визуально. В результате, образовались большие пробки и часть товаров, которые завозятся в нашу страну, среди которых не только стройматериалы, задерживаются на границе.