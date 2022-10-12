Болельщикам матча «Карабах» — «Олимпиакос», который состоится 13 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта.

Об этом заявил главный инспектор Главного управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

«Завтра в IV игре группового этапа Лиги Европы УЕФА чемпион Азербайджана — клуб «Карабах» встретится с греческим клубом ”Олимпиакос» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:45. Желаем удачи нашей команде — клубу «Карабах» и просим болельщиков отдавать предпочтение общественному транспорту, а также прибыть на стадион за час до начала игры”, — подчеркнул он.(Report)