Доминик Рааб: «Ответственность за гуманитарную драму в Идлибе несут Асад и Россия»

Великобритания, в качестве союзника по НАТО, поддерживает усилия Турции по восстановлению режима прекращения огня в Идлибе.

Об этом сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает Агентство Анадолу.

По словам британского министра, атаки сторонников Башара Асада и ВКС России в Идлибе — одни из самых разрушительных в новейшей истории.

Основной груз ответственности за гуманитарную драму в Идлибе несут режим Башара Асада и Россия, подчеркнул глава британской дипломатии.