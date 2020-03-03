Доминик Рааб: «Ответственность за гуманитарную драму в Идлибе несут Асад и Россия»

Великобритания, в качестве союзника по НАТО, поддерживает усилия Турции по восстановлению режима прекращения огня в Идлибе.
Об этом сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает Агентство Анадолу.
По словам британского министра, атаки сторонников Башара Асада и ВКС России в Идлибе — одни из самых разрушительных в новейшей истории.
Основной груз ответственности за гуманитарную драму в Идлибе несут режим Башара Асада и Россия, подчеркнул глава британской дипломатии.