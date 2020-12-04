Дочь Трампа допросили по делу о тратах во время инаугурации отца

Дочь президента США Иванку Трамп допросили по делу о высоких ценах в Trump Hotel в 2017 году во время инаугурации ее отца Дональда Трампа. Об этом дочь президента пишет у себя в Twitter.

Она сообщила, что в течение пяти часов давала показания в офисе генерального прокурора округа Колумбия. Она считает, что ее допрос был «политически мотивированной демонстрацией мстительности».

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат зятя президента США Джареда Кушнера Эбби Лоуэлл и сборщик пожертвований для президентских кампаний Дональда Трампа Элиотт Бройди являются фигурантами дела о помилованиях в США.(Газета.Ru)

| 2020-12-04T10:18:54+04:00 4 декабря 2020, 10:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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