Дочь Трампа допросили по делу о тратах во время инаугурации отца

Дочь президента США Иванку Трамп допросили по делу о высоких ценах в Trump Hotel в 2017 году во время инаугурации ее отца Дональда Трампа. Об этом дочь президента пишет у себя в Twitter.

Она сообщила, что в течение пяти часов давала показания в офисе генерального прокурора округа Колумбия. Она считает, что ее допрос был «политически мотивированной демонстрацией мстительности».

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат зятя президента США Джареда Кушнера Эбби Лоуэлл и сборщик пожертвований для президентских кампаний Дональда Трампа Элиотт Бройди являются фигурантами дела о помилованиях в США.(Газета.Ru)