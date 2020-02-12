До конца месяца ЦИК Азербайджана обеспечит проверку и завершение выборов

Центральная избирательная комиссия обеспечит проверку и завершение выборов в Милли Меджлис Азербайджана в текущем месяце.

Согласно статье 171.2 Избирательного кодекса, не позднее 20 дней со дня голосования ЦИК должен проверить результаты выборов и завершить их.

Срок, связанный с внеочередными выборами в Милли Меджлис, состоявшимися 9 февраля, охватывает период до 29 февраля.

После составления протокола об общих итогах выборов ЦИК в течение 24 часов передает в Конституционный суд соответствующие документы для подтверждения итогов и результатов выборов.

| 2020-02-12T10:15:20+00:00 12 февраля 2020, 11:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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