До конца месяца ЦИК Азербайджана обеспечит проверку и завершение выборов

Центральная избирательная комиссия обеспечит проверку и завершение выборов в Милли Меджлис Азербайджана в текущем месяце.

Согласно статье 171.2 Избирательного кодекса, не позднее 20 дней со дня голосования ЦИК должен проверить результаты выборов и завершить их.

Срок, связанный с внеочередными выборами в Милли Меджлис, состоявшимися 9 февраля, охватывает период до 29 февраля.

После составления протокола об общих итогах выборов ЦИК в течение 24 часов передает в Конституционный суд соответствующие документы для подтверждения итогов и результатов выборов.