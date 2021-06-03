Бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова отпустили из здания главного следственного управления ГУМВД по Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на супругу политика Валерию.

По последним данным, Гудкова отпустили в связи с истечением 48 часов после задержания. Как уточняется, его высадили недалеко от Пушкинской площади

«Его везут в ГСУ ГУМВД по Москве, и уже там его отпускают, отдают паспорт», — заявила ранее жена.

Обыски у Гудковых проходили в рамках уголовного дела о причинении имущественного вреда. Правоохранители задержали сына Геннадия Гудкова Дмитрия и его тетю Ирину Ермилову. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.