Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга оценил перспективы визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, во время данной поездки между украинской и американской стороной будут достигнуты конкретные договоренности.

«Будет [визит] историей успеха. Будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон – это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита», — отметил глава украинского МИД.

Также Кулеба отметил, что двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах позволяет рассчитывать на успешную поездку Зеленского.