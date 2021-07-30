Госкомитет по градостроительству и архитектуре готовит общий план освобожденных от оккупации территорий. В частности, готовится общий план освобожденных территорий Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре, руководитель Рабочей группы по вопросам градостроительства Намиг Гумматов в заявлении журналистам в поселке Гадрут Ходжавендского района.

По его словам, параллельно ведется работа над генеральными планами некоторых городов: «Также началась работа по подготовке документов территориального планирования сел. Это первая подобная практика».