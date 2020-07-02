«Для Азербайджана это архиважно» — эксперт о трудностях, которые ждут страну в случае обмеления Куры

Сегодня вопрос обмеления реки Кура является второй по остроте проблемой после коронавируса. Тут, конечно-же, кто-то может посчитать, что есть экономические проблемы поважнее. Однако водоснабжение аграрного сектора является вопросом, представляющим особую стратегическую важность, поскольку без доступа к воде в сложившейся ситуации в скором времени «обмелеет» весь аграрный сектор Азербайджана.

Комментируя # происходящие процессы вокруг реки Кура и место Азербайджана в вопросе водообеспечения, эксперт по Каспию, эколог Чингиз Исмаилов сказал, что Азербайджан относится к вододефицитным странам.

«Мы можем за счет собственных источников воды обеспечить свою потребность всего на 33%, вся остальная потребность наша удовлетворяется за счет воды, поступающей из-за пределов страны — по рекам Кура и Араз, а также других мелких и средних рек, которые текут со склонов Кавказа и впадают в Каспийское море», — сказал эксперт.

По его словам, Кура относится к трансграничным рекам и проходит по территории нескольких стран, а в международной практике принято подписание соглашений по трансграничному потреблению водных ресурсов.

«Азербайджан тоже заинтересован, чтобы страны, через которые проходит Кура и ее притоки, заключили международный договор по трансграничному потреблению водных ресурсов этих рек. Однако Грузия и Армения избегают подписания этих соглашений. С Арменией все ясно, это вражеская страна, она посредством Саргсанского водохранилища не допускает воду в Тертер и шесть административных районов страдают от этого дефицита», — добавил эксперт.

По словам аналитика, Грузия потребляет ресурсы Куры и при этом сбрасывает туда все промышленные отходы и бытовые стоки, которые загрязняют Куру.

«Таким образом, эти страны не очень заинтересованы в подписания такого соглашения — Армения как враждебная страна, Грузия же в силу своих экономических интересов. Хотя в этом направлении и реализованы несколько проектов, но самое главное в этом деле это мониторинг, то есть контроль за потреблением воды странами, через которые проходит эта река. Контроля нет, в этом не заинтересованы ни Грузия, ни Армения, ни Иран в силу экономических, политических и даже геополитических интересов. Поэтому мы страдаем от этого», — добавил аналитик.

Исмаилов также добавил, что в Азербайджан поступает загрязненная вода и с территории Армении, и территории Грузии.

«Если в Грузии это делается из-за слабости экономики и промышленности, там поступают в Куру в основном бытовые сточные воды, то Армения осознанно сбрасывает в эти реки промышленные сточные воды, в частности горнодобывающей промышленности. Наши ученные еще 30 лет тому назад, в середине и в конце 80-х, доказали, что Армения осознанно сбрасывала в Охчичай сточные воды, которая превратилась в мертвую реку, и воды которой поступали в Араз, а мы потребляли эту загрязненную воду. Поэтому это очень важный вопрос — водопотребление и выброс загрязненных вод», — считает аналитик.

Говоря об обмелении Куры, Исмаилов сказал, что реки имеют разные источники питания: подземные, ледниковые, дождевые.

«И из этих разных источников определяется водосток, объем воды, который поступает в русло реки и идет дальше в Каспийское море. Кроме этого водный баланс определяется объемом водостока и объемом потребления. Если объем поступаемой воды меньше, чем водопотребление, то происходит обмеление реки», — сказал он.

Он также добавил, что неверное использование рек Амударья и Сырдарья привело к высыханию Аральского моря.

«Поэтому очень важно регулирование водостока. То есть каждая страна обязана в зависимости от численности населения, экономического потенциала, международных норм водопотребления соблюдать допускаемые нормативы и объемы водоотвода, то есть в каком количестве могут сбрасываться в реку сточные воды. Это очень важный вопрос», — считает аналитик.

Говоря о том, что Азербайджан может сделать в таких условиях, чтобы предотвратить грядущую катастрофу, эксперт сказал, что, во-первых, нужно эту проблему поднимать на разных международных площадках и говорить об этой проблеме.

«Во-вторых, нашим нескольким министерствам, таким как министерству экономического развития, министерству сельского хозяйства и министерству экологии и природных ресурсов, министерству мелиорации и водных ресурсов следует совместно разработать проекты, программы по рациональному использованию водных ресурсов в условиях глобального потепления. Для Азербайджана это архиважно, нужно на международном уровне поднимать вопрос о мониторинге трансграничных водных ресурсов, в частности Куры», — сказал он.

Исмаилов также добавил, что самому Азербайджану также стоит более рационально относиться к водным ресурсам своей страны и брать примеры с Турции и Израиля.

«В Турции сегодня широко распространено капельное орошение, а у нас оно где? Турция сейчас использует дроны для капельного орошения, фермеры покупают дроны и ими пользуются для рационального и равномерного использования воды. Нам нужно более бережно относиться к водным ресурсам страны. В Израиле, вододефицитной стране, которая расположена на территориях, где природные условия намного экстремальнее и фактически все выращивается в пустынных и полупустынных природных зонах, благодаря эффективным методам использования воды этих проблем там нет», — добавил аналитик.