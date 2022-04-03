Администрация шанхайского Disneyland объявила в воскресенье о приостановке продажи всех билетов в парк развлечений на неопределенный срок из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в городе, большинство районов которого с 28 марта фактически переведены на полный или частичный локдаун. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте парка.

Шанхайский Disneyland перестал принимать посетителей еще с 21 марта. Однако в последние дни в сети начала появляться информация о том, что в приложении парка развлечений появилась опция покупки билетов на 18 апреля. В администрации Disneyland в воскресенье уточнили, что продажа билетов полностью остановлена до появления точной информации о времени возобновления работы парка. О возвращении к нормальному режиму работы, указали в администрации Disneyland, будет сообщено дополнительно. В предыдущий раз на несколько дней парк развлечений закрывался из-за ковида в ноябре прошлого года.

Шанхайский Disneyland — американо-китайский проект, в основу которого заложены идеи местных и западных дизайнеров. Авторы замысла — компания Walt Disney и ее местный партнер Shanghai Shendi Group. Совместно они вложили в строительство первого «Диснейленда» на территории материкового Китая $5,5 млрд. Этот инвестиционный проект считается одним из наиболее дорогостоящих в стране, доля Walt Disney в нем составляет 57%, остальное принадлежит китайскому капиталу.