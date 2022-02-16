В резиденции посольства Франции состоялось мероприятие по случаю награждения директора Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликовой званием кавалера Ордена искусств и литературы, сообщает #.

На мероприятии посол Франции в Азербайджане Закари Гросс рассказал о работе, проделанной Ш. Меликовой по развитию азербайджано-французских культурных связей.

В своем выступлении посол отметил, что Ширин ханым – эксперт в области восточных ковров, она с 2016 года возглавляет один из самых известных музеев Баку, является куратором более 20 выставок, автором 11 монографий и различных статей. Также было подчеркнуто недавнее участие Ширин Меликовой в значимой выставке, проведенной в рамках сотрудничества с посольством Франции. Закари Гросс подчеркнул, что такие люди, как Ширин ханым, проделали важную работу по привитию любви к культуре и искусству нынешнему и будущему поколению. Посол поблагодарил Ширин Меликову за вклад в развитие культурных связей и вручил ей орден.

В своем выступлении Ширин Меликова поблагодарила посла Закари Гросса за награждение Орденом Искусств и литературы: «Сегодня азербайджано-французские отношения развиваются на высоком уровне. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева играют в этом важную роль. При поддержке Фонда Гейдара Алиева культурные мероприятия проводятся в различных городах Франции, и это уже стало доброй традицией. Посольство Франции в Азербайджане знакомит нас, азербайджанцев, с французской культурой и часто организует различные мероприятия. В 2012 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Лувре были открыты новые залы, представившие богатую коллекцию исламского искусства. Здесь выставлены редкие образцы культурного наследия Азербайджана, в том числе наши ковры. В 2019 году в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО три азербайджанских ковра XVIII-XIX веков были представлены в нашем музее на выставке «Культурное наследие Азербайджана в Лувре».

Ширин ханым подчеркнула, что посольство внесло большой вклад в развитие культурных связей между двумя странами. Она также отметила что, азербайджанские ковры веками высоко ценились французами и хранились во французских музеях и частных коллекциях.

В заключение Ширин Меликова отметила, что врученная ей награда стала большим стимулом для дальнейшего расширения культурных связей двух стран и развития сотрудничества с музеями Франции.

Следует отметить, что Орденом Искусств и литературы награждаются лица, отличившиеся своими достижениями в художественной или литературной области, или вкладом, внесенным в распространение искусства и литературы в мире.