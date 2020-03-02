Детсады и школы закрылись на карантин

Власти Азербайджана приняли решение закрыть все вузы и школы в стране из-за опасений распространения коронавируса COVID-19. В оперативном штабе при Кабинете министров страны пояснили, что такие меры предпринимаются в профилактических целях. Учебный процесс планируется возобновить 10 марта.

За последние дни в азербайджанском сегменте социальных сетей звучали многочисленные призывы ввести карантин в детсадах и школах. Помимо рядовых граждан, о такой необходимости говорили публичные лица, а в сети набирала обороты петиция «Не допустим коронавирус в школы» https://www.change.org/p/ictimai-t%C9%99%C5%9F%C9%99bb%C3%BCsl%C9%99r-m%C9%99rk%C9%99zi-koronavirusu-m%C9%99kt%C9%99bl%C9%99r%C9%99-buraxmayaq. Коллективное обращение, собравшее под собой 2 тыс. подписей, было адресовано премьер-министру АР Али Асадову и министру образования Джейхуну Байрамову. Тысячи граждан выступили с требованием закрыть детсады, школы и вузы на карантин из-за коронавируса.

В петиции указывается на угрозу дальнейшего распространения вируса, сложную эпидемиологическую ситуацию и официально зарегистрированные случаи заражения. Люди потребовали закрыть на неделю школы и детские сады, колледжи и университеты в девяти городах, включая столицу. При этом в первую очередь приостановить посещение дошкольных, средних и высших учебных заведений в приграничных с Ираном южных районах страны – Астаре, Ленкоране, Масаллы, Джалилабаде, а также Сальяне. В случае необходимости предлагается продлить карантин еще на неделю – до праздника Новруз.

По мнению авторов петиции, этих сроков будет достаточно, чтобы провести меры дезинфекции, улучшить состояние водопроводов, санузлов, снабжения учебных заведений необходимыми моющими и дезинфицирующими средствами. Преподаватели должны быть максимально подготовлены и предупреждены о мерах борьбы с вирусом. «Просим Кабинет министров разрешить временную приостановку обучения в детских садах и школах, колледжах и университетах в районах повышенного риска», — говорится в обращении.

Неизвестно, вняли ли госчиновники призыву граждан, однако меры, наконец, приняты и в обществе вздохнули свободнее.

«С целью профилактики инфекционных заболеваний, повышения эффективности осуществляемых в этой области соответствующих профилактических мер, активизации лечебно-профилактических, дезинфицирующих и других профилактических работ во всех учебных заведениях страны, было принято решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях с 3 марта 2020 года до 9 марта (занятия начнутся с 10 марта)», — говорится в сообщении правительства.

По состоянию на 2 марта коронавирусом в Азербайджане заразились три человека.