Дети — инвалиды по зрению останутся без дистанционного обучения?

«В настоящее время следует предпринимать шаги по развитию онлайн-образования, в том числе внедрять имеющиеся инструменты для обучения на расстоянии и активно применять имеющиеся инновационные разработки. Проблемы дистанционного обучения затронул на прошлой неделе президент Ильхам Алиев во время встречи с вице-президентом и другими представителями компании Microsoft. Глава государства, в частности, указал, что нынешняя ситуация, связанная с пандемией, вынуждает взглянуть на вопросы дистанционного образования под новым углом зрения. На сегодняшний день никто не может предсказать, как будут развиваться события дальше, и потому надо заранее принимать необходимые меры. Когда мы говорим о дистанционном образовании, то, прежде всего вспоминаем о новых технологиях. Если учитывать, что Microsoft является лидером в сфере информационных технологий, ее интерес к Азербайджану имеет для нас важное значение. Все высказывания главы государства определяют будущее направление», — заявил 23 июня 2020 года секретарь Общественного совета при министерстве образования Ильгар Оруджев, комментируя вопрос о перспективах дистанционного обучения в республике.

В Азербайджане немало детей, которые не умеют пользоваться имеющимися инструментами для обучения на расстоянии. В эту категорию также входят дети – инвалиды по зрению.

По словам заместителя председателя общественного объединения инвалидов по зрению Рейхан Джафаровой, организация дистанционного обучения для этой категории сопряжена со многими трудностями. «В Азербайджане до сих пор не разработана образовательная система для детей инвалидов по зрению. У многих семей, где есть дети с проблемами зрения, нет просто возможности покупать технику, необходимую для дистанционного обучения. Родителям и так приходится тратиться на лечение своих детей. А дистанционное обучение без соответствующей техники для детей младших классов является невозможным. Потому что дети этой категории могут обучаться, только прикасаясь к предмету обучения руками. Дистанционное обучение можно организовать в старших классах. Но для этого нужно приобрести специальные технологии – Брайль — принтеры. А такая техника стоит около 6 тысяч манатов. Поэтому дистанционное обучение детей инвалидов без технической поддержки государства невозможно», — считает Рейхан Джафарова.

Как сообщил # эксперт по образованию Камран Асадов сегодня в Азербайджане государство за свой счет обеспечивает учеников учебниками. «Я недавно обратился в Министерство образования с запросом, в котором предложил вместо учебников предоставить всем ученикам по планшету. Это обошлось бы государству намного дешевле, чем обеспечение учебниками. В этот планшет можно записать специальную звуковую программу для детей – инвалидов по зрению. И тогда необходимость в приобретении дорогой техники просто отпала бы. Но, к сожалению, Министерство образования не ответило на мой запрос», — сказал # Камран Асадов.

Пресс-секретарь Минобразования Джасарат Валехов, которому мы адресовали вопрос: собирается ли Министерство образования организовывать онлайн – обучение детей инвалидов? — заявил #: «Обратитесь к нам со специальным запросом. Я наведу справки и отвечу вам».

Отметим, что мы неоднократно обращались с официальными запросами в Министерство образования, но, к сожалению, ни разу не получили ответа.