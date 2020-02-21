Депутаты парламента Кыргызстана посетили в СИЗО Атамбаева

Депутаты парламента Кыргызстана, посетившие экс-президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО, рассказали о его состоянии сторонникам, собравшимся возле здания Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в Бишкеке, передает РИА Новости.

В среду сын Атамбаева Сеид сообщил о резком ухудшении состояния здоровья отца. Он написал, что у экс-президента «критически низкое давление», которое «в любой момент может привести к инсульту или инфаркту». Представители омбудсмена в четверг посетили СИЗО ГКНБ и подтвердили, что у Атамбаева пониженное давление. В пятницу около 50 сторонников экс-президента собрались возле здания ГКНБ. Они заявили, что обеспокоены состоянием здоровья бывшего лидера и просили пустить к нему независимых врачей. В здание ГКНБ вошла группа депутатов парламента из числа соратников Атамбаева.

«По нему видно, что у него проблемы с давлением, его немного пошатывает. Он говорит, что давление часто падает. В первую очередь — от недостатка свежего воздуха», — сказала журналистам депутат парламента Асель Кодуранова. По ее словам, Атамбаев старается поддерживать свое здоровье. Он пьет сладкий чай с медом и занимается спортом в тренажерном зале СИЗО.

Кодуранова добавила, что на медицинское обслуживание в СИЗО экс-президент не жалуется. «Он, наоборот, благодарит врачей, которые оказывают ему помощь», — добавила депутат.

Вскоре после того, как депутаты вышли из СИЗО, сторонники экс-президента разошлись.