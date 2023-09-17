Россия, как известно, лидирует и по количеству выезжающих отсюда трудовых мигрантов, и по части денежных отчислений, которые те отправляют семьям на родину. Поэтому ухудшение экономической ситуации, особенно падение рубля и крайняя затрудненность транзакций из-за финансовых санкций не могли не отразиться на поступающих оттуда денежных переводах.

В январе-июне денежные переводы в нашу республику сократились на 45% и составили 891 млн долларов, сообщают медиа со ссылкой на директора департамента статистики Центрального банка Самира Насирова. РФ лидирует по денежным отправлениям – на ее долю пришлось 68% переводов в Азербайджан, а вот Турция в этой статистике на втором месте – 70,7 млн манатов. Переводы физических лиц из России сократились в этом году двукратно – если сравнивать с теми же месяцами прошлого года, их удельный вес достигал 80%.

В пятерку стран, откуда переводились деньги физлиц, входят еще и Турция — $70,674 млн (рост на 27,4%), США — $34,982 млн (спад в 2,2 раза), Великобритания — $17,372 млн (рост на 11,3%) и Грузия — $15,255 млн (рост на 13,3%). По данным ЦБА, переводы из Азербайджана за рубеж в январе-июне также сократились на 15,3% — до $254,71 млн. Среди стран-адресатов первое место занимает Турция — $64,679 млн (спад на 28,7%) – на нее пришлось 25,4% всех переводов из Азербайджана за год (в январе-июне 2022г – 30,2%).

Как и следовало ожидать, резкое уменьшение денежных перечислений в нашу страну привело к сокращению профицита – положительное сальдо потеряло даже больше 50%. Причины падения статистики денежных перечислений в нашу республику отечественные экономисты объясняют преимущественно нелегкой экономической ситуацией в России и Турции. Подавляющее большинство покинувших страну наших граждан обосновались в России, утверждает руководитель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли, поэтому Россия у нас традиционно в лидерах по количеству денежных переводов. Дальше в этом рейтинге следуют Турция и страны Евросоюза.

По словам Насирли, сейчас из-за санкций экономика соседней страны переживает не лучшие свои времена, и это сказывается на доходах находящихся там азербайджанцев: «Они не могут заработать и половины того, что получали в прошлые годы. Так что финансовые возможности наших трудовых мигрантов пошли на убыль, и они уже не могут отправлять оставшимся тут семьям прежние суммы денег. Но это, разумеется, не единственная причина упавшей статистики. На уменьшение переводов повлияла общая ситуация в мире, война в Украине и вызванный ею глобальный экономический спад».

Все эти проблемы не закончились, поэтому, как считает эксперт, переводы денег в нашу страну продолжат сокращаться. Основные ожидания нарастающих негативных тенденций связаны ухудшением экономического положения в России.

Уменьшение денежных перечислений не только бьет по благосостоянию азербайджанских семей, которые зависят от этих денег, но и нежелательно для платежного баланса республики, утверждает экономист Пярвиз Гейдаров. Разница выходит существенная: денежные переводы физических лиц в Азербайджан в январе-июне 2023 года составили 890,75 млн долларов, что в 1,8 раза меньше показателя первого полугодия 2022 года. Он тоже считает главной причиной происходящего негативный экономический фон в соседней стране и девальвацию российской валюты, ведь именно из России переводится большая часть этих средств.

«Конечно же, деньги к нам поступают переводами из других государств тоже, но их количество не сравнимо с российским направлением переводов, — говорит Гейдаров. – Ведь подавляющая масса наших трудовых мигрантов едет туда. Впрочем, все это было ожидаемо еще в начале антироссийских санкций и войны в Украине, поэтому еще в прошлом году переводы увеличились – те, кто хотели это сделать, не дожидались ухудшения ситуации».

Интересная деталь – в массе своей местные аналитики почему-то не касаются проблемы банковских перечислений. Между тем транзакции из России в том числе и в страны ближнего зарубежья, откуда в основном и следует поток гастарбайтеров, сильно затруднились из-за финансовых санкций. С февраля прошлого года в американский санкционный список вошли уже около 40 российских финансовых структур. Так что в условиях сильно ужатых каналов международных расчетов часть денег отправляется уже не через банки, а обходными путями, возможно, с применением неформальной обменной сети, а значит, не может отражаться в статистике переводов.