День солидарности азербайджанцев мира торжественно отметили в Риме

В Риме прошло торжественное мероприятие, посвященное 31 декабря — Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в мероприятии, которое было организовано Координационным советом азербайджанцев Италии при поддержке Госкомитета, приняли участие живущие в этой стране азербайджанцы и зарубежные гости.

В мероприятии выступили координатор по Риму Координационного совета азербайджанцев Италии Фарид Аббасов и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде. Они, рассказав об итогах уходящего 2019 года, достигнутых Азербайджаном успехах, целях и планах Координационного совета азербайджанцев Италии, об истории и значимости Дня солидарности азербайджанцев мира, поздравили всех соотечественников с наступающими праздниками.

Затем началась художественная часть мероприятия.