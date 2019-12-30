День солидарности азербайджанцев мира торжественно отметили в Риме

В Риме прошло торжественное мероприятие, посвященное 31 декабря — Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в мероприятии, которое было организовано Координационным советом азербайджанцев Италии при поддержке Госкомитета, приняли участие живущие в этой стране азербайджанцы и зарубежные гости.

В мероприятии выступили координатор по Риму Координационного совета азербайджанцев Италии Фарид Аббасов и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде. Они, рассказав об итогах уходящего 2019 года, достигнутых Азербайджаном успехах, целях и планах Координационного совета азербайджанцев Италии, об истории и значимости Дня солидарности азербайджанцев мира, поздравили всех соотечественников с наступающими праздниками.

Затем началась художественная часть мероприятия.

| 2019-12-30T21:20:37+00:00 30 декабря 2019, 23:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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