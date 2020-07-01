Дело – табак: почему дорожают сигареты?

В Азербайджане на 0,10 манатов поднялись цены на сигареты и другую табачную продукцию. По данным продавцов, подорожание связано с повышением цен в пунктах оптовой продажи.

Как сказали опрошенные # специалисты, объективных причин для повышения цен пока не наблюдается.

«Веских оснований для повышения цен на сигареты и табачную продукцию на данный момент не было, — сообщил в беседе с нами экономист Натиг Джафарли. – С начала года уже были повышены акцизные ставки и таможенные пошлины на табачную продукцию. После этого в январе-феврале текущего года наблюдалось повышение цен. Скорее всего, текущее подорожание – это инициатива немногочисленных игроков этого рынка. Принимая во внимание небольшое число действующих в этом сегменте компаний, рынок монополизирован и его представители повышают цены по собственному усмотрению».

Собеседник полагает, что сами игроки рынка постараются объяснить повышение цен подорожанием логистики и сырья, но эти аргументы неуместны.

«Из-за закрытия границ логистика, действительно, несколько подорожала, — сказал Джафарли, — Но не настолько, чтобы накладывать 10 гяпиков на каждую пачку сигарет. Львиная доля сигарет производится за границей и оттуда ввозится в страну. Табак для внутреннего производства сигарет также завозится из-за рубежа. В результате закрывшихся границ автомобильные перевозки стали дороже, увеличились издержки, машины неделями простаивают на границе, шофера требуют увеличить зарплату, но текущее подорожание не коррелирует с этими расходами», — сказал Джафарли.

По его словам, другим аргументом игроков этого рынка будет подорожание табака на мировых рынках. «Табак подорожал, но незначительно, где-то на 1 -1,5% за месяц. Экономист также не видит прямой связи между повышением цен на сигареты и усилившимся ожиданием девальвации: «Не думаю, что есть прямая корреляция. Но в любом случае эти ожидания могут оказать влияние, поскольку табак и готовую продукцию мы покупаем за доллары. География импорта обширна – сигареты ввозятся из Турции, Европы, Болгарии Казахстана, Средней Азии, большей часть из Украины».

В комментарии # руководитель Объединения свободных потребителей Эюб Гусейнов сообщил, что подведомственная ему организация за повышение цен на табачные изделия для снижения ее доступности. Но повышение цены приводит к наплыву более дешевой табачной продукции.

«По результатам исследований зарубежных экспертов, только в 2016 году бюджет Азербайджана потерял 20 млн. долларов из-за контрабанды табачной продукции. В данном случае повышение цен не имеет отношения к акцизной политике правительства. Одной из причин подорожания может быть усложнившийся импорт из-за ситуации с провозом продукции через границу. Как неоднократно указывал глава государства, в стране имеются картельные соглашения и монополии — этот фактор также влияет на ценовые реалии. Наиболее вероятно, что импортеры повысили цены по собственному усмотрению», — согласен он.

По свидетельству Гусейнова, в сложившейся ситуации правительству следует ужесточить контроль над контрабандой табачной продукции. «С подорожанием начнется хаотичный поток контрабанды, — сказал он. – Наша организация постарается оградить потребителей от опасной, контрафактной продукции, но требуется более серьезная поддержка. Милли Меджлис неоднократно рассматривал закон «О табаке и табачных изделиях», вводились отдельные ограничения по примеру запрета на штучную продажу сигарет и пр., но, к сожалению, хорошие намерения правительства и парламента не всегда исполняются», — резюмировал защитник потребительских прав.

По словам опрошенных нами продавцов, повышение цен ожидается в диапазоне от 10 – 20 гяпиков до маната в зависимости от стоимости «курева». Пока новые партии сигарет по новым ценам в большинство точек розничной сети не поступали, а потому продают сигареты в иных ларьках и магазинах пока еще по старым ценам.