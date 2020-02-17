Делегации Турции и РФ обсудили Идлиб в Москве

В Москве прошли переговоры делегаций Турции и Россия по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

По данным диписточников, в ходе переговоров с турецкой стороны была подчеркнута необходимость скорейшей деэскалации обстановки «на земле», а также предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Кроме того, делегации обсудили меры, которые необходимо предпринять для полной реализации договоренностей, достигнутых в рамках Сочинского соглашения по Идлибу, и предотвращения нарушений.

Как сообщается, консультации будут продолжены завтра.

Встреча прошла в здании Министерства иностранных дел России в закрытом для прессы режиме. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал.

В состав турецкой и российской делегаций входят дипломаты, представители Минобороны и спецслужб.