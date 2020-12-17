Действующий президент США снова пожаловался на «лживые новости»

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не имеет отношения к возможному расследованию в отношении Хантера Байдена — сына избранного президента страны Джозефа Байдена.

«Я не имею отношения к возможному судебному преследованию против Хантера Байдена или семьи Байдена. Просто еще больше лживых новостей. На самом деле мне очень грустно на это смотреть», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Трамп намерен добиваться назначения специального прокурора для расследования предполагаемой фальсификации прошедших в стране 3 ноября выборов, а также вопросов, касающихся деятельности Хантера Байдена.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом. Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей Байдена и китайскими компаниями. (ТАСС)