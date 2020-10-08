Давид Залкалиани: «Важно избегать военного воздействия на стратегические объекты»

Стратегические объекты являются гарантом безопасности региона. Поэтому все заинтересованы в отсутствии угрозы их нормальной деятельности.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя попытку Армении ударить ракетой по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Министр отметил, что важно избегать военного воздействия на подобные объекты: «Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, обеспечивающий энергетическую безопасность, является важным стратегическим объектом для региональных и международных партнеров».

По словам главы МИД, важные проекты, реализуемые на Южном Кавказе, находятся в сфере интересов Грузии, и процессы, происходящие в этом направлении, постоянно отслеживаются: «Мы ведем переговоры по этому вопросу со странами-партнерами, где расположены стратегические объекты в регионе, а также с нашими стратегическими партнерами — США и Европейским союзом».