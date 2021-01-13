Датская фирма Rambøll из-за угрозы санкций США отказалась от «СП — 2»

Датская консалтинговая компания Rambøll приняла решение отказаться от участия в последней части проекта прокладки газопровода «Северный поток — 2» из-за угроз со стороны США о введении санкций. Об этом информирует газета Politiken.

«Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток 2», ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 млрд датских крон», — говорится в публикации издания.

Ранее агентство Reuters сообщало, что госдеп США предупредил европейские компании, причастные к строительству «Северного потока — 2», о возможном введении против них санкций.(Газета.Ru)