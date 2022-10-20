Данные разведки свидетельствуют о том, что Иран поставляет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Россию для использования в конфликте против Украины.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в штаб-квартире Североатлантического Альянса.

«Специфически не буду вдаваться в подробности представленной нашей разведкой информации, но могу сказать следующее; все указывает на то, что Иран поставляет эти БПЛА в Россию»,- отметил Столтенберг.

НАТО призывает все страны, включая Иран, отказаться от поддержки войны РФ против Украины, отметил генсек Альянса.

Столтенберг сообщил далее, что стран-участниц НАТО, такие как Германия, США, Нидерланды и Франция, находятся в процессе поставки в Украину более совершенных систем ПВО.

Ужасные атаки этих беспилотников подчеркивают необходимость усиления поддержки Украины, сказал глава военного блока.

«Конечно, мы внимательно следим за тем, что делает Иран, оказывает ли какую-либо поддержку России. НАТО призывает Тегеран не поставлять в Россию БПЛА или ракеты. Любая поставка ракет также является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН»,- резюмировал глава Альянса.