Добрая воля Украины, мандат ООН и поддержка государств-участниц ОДКБ являются необходимыми условиями для отправки войск ОДКБ в Донбасс, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает 19 февраля Reuters.

«Гипотетически вы можете представить это (такое развертывание), если бы была добрая воля Украины — это ведь их территория — если бы был мандат Совета Безопасности ООН, и если бы это было необходимо, и такое решение было поддержано всеми нашими правительствами», — сказал Зась.

Он не верит, что текущая ситуация в Донбассе разрешится сама собой и вернется в прежнее состояние, передает ИА Красная Весна. «Я не верю, что сейчас ситуация вернется к тому, что было, когда танки стояли на своих базах, а солдаты в казармах. Этого не произойдет, надо садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться. Это новая реальность», — сказал Зась.

О чем свидетельствуют эти слова белорусского генерала, формально стоящего у руля управления ОДКБ? Его примирительный тон и апеллирование к воле официального Киева, и даже к Совбезу ООН, показывают, что Москва сегодня уже чётко понимает – ни одна другая страна ОДКБ, кроме самой России и, может быть Беларуси, участвовать в агрессии против Украины просто не согласится. В противном случае глава ОДКБ выступил бы в совсем другой тональности, более соответствующей оценкам в адрес Украины, обычно звучащим из Кремля и его многочисленных пропагандистских рупоров.

То есть, можно сделать вывод, что после Казахстана уже никому из военных союзников РФ не улыбается ввязываться еще и в потенциальную кровавую авантюру на территории Украины. Так можно обрести несмываемое пятно агрессора, и вызвать осуждение со стороны всего мирового сообщества. И потому ОДКБ останется в стороне.

Согласны ли эксперты с таким объяснением прозвучавших слов Зася?

Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт (Прага):

— Я думаю, генерал Зась правильно понимает, что текущая ситуация в Донбассе сама собой не решится и не вернется в прежнее состояние. Это свидетельствует о нескольких возможных вариантах того, что он хотел этим своим заявлением сказать. Первое – юридическая сторона дела. Для того, чтобы ОДКБ согласилась принять участие в какой-либо миротворческой операции, необходимо, чтобы так называемые народные республики — ЛДНР, были признаны всеми членами ОДКБ в качестве независимых государств, это, во-первых, а, во-вторых, приняты в эту организацию. Подобная ситуация представляется мне совершенно невозможной. Я просто напомню, что ни Южная Осетия, ни Абхазия не были признаны ни одной страной-членом ОДКБ в качестве независимого государства. Этот вопрос просто аккуратно снят с обсуждения, с тем чтобы не вызвать скандал в этой организации. Потому что ни одно центральноазиатское государство не готово вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, не готово содействовать России в агрессии против Украины, и вообще хотели бы остаться в стороне от этого конфликта.

Следующая возможность – это направление миротворческих сил ОДКБ в Донбасс по решению Совбеза ООН. Такое тоже возможно. Но данное решение представляется маловероятным до тех пор, пока Украина не даст согласия на проведение в Донбассе миротворческой операции, поскольку все постоянные члены Совбеза, за исключением РФ и КНР, в этом случае будут ориентироваться на позицию Украины.

Я думаю, что за заявлением Зася стоит желание привлечь внимание общественности и международного сообщества, в том числе Запада, к попыткам России втянуть ОДКБ в агрессию против Украины. Ему, по-видимому, очень хочется избежать такого вовлечения, поскольку попытка Москвы поставить этот вопрос приведет к расколу в ОДКБ, что конечно Засю никоим образом не выгодно.

Марк Фейгин, российский общественный деятель, кандидат юридических наук:

— В нынешних условиях ОДКБ — это собственно войска РФ и есть. Организация эта карманная, но принятие решения ОДКБ о направлении сил на Донбасс, территорию, контролируемую РФ, не обязательно будет исполняться всеми участниками непосредственно.

Если РФ нужна будет вывеска ОДКБ, то она этого добьётся, скорее всего. Но сами страны-участники (за исключением Беларуси) вряд ли согласятся направить свои войска в регион. В данном случае, двусторонние отношения с Украиной имеют большее значение, чем требования Москвы о поддержке. Иначе Крым давно уже признали бы частью РФ и Армения, и Казахстан, и Таджикистан и др.

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Да, я не думаю, что Казахстан, Армения или Киргизия дадут согласие на формальное нападение на Украину. Главное — в этом нет и рациональной необходимости, России не нужны несколько сот лишних солдат из этих стран. Войну проще всего вести руками «народных республик» Донбасса (т.е. на самом деле российской армии, «ихтамнетов»), как она велась и в 2014 году.