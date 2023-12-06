Россия направила Армении и Азербайджану предложения по мирному договору в рамках многосторонних мероприятий, проводимых в Москве и на территории третьих стран.

Как сообщает #, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Азербайджан положительно отреагировал на предложение России:

«В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению переговоров. К сожалению, не можем сказать того же о наших армянских партнерах. Возможно, они считают, что их новые советчики из Парижа, Вашингтона, Брюсселя смогут предложить что-то поинтереснее, получше, поэффективнее. При этом, нужно смотреть на предыдущий подобный опыт. К чему привели посиделки под эгидой ЕС, в том числе в Праге и Брюсселе, – все видели. Возможно, армянский народ об этом не в курсе, так как его не обо всем информируют», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова предупредила армянский народ, что советы наиболее близких «друзей» (западных стран — прим.ред.) Армении приведут к очередному сюрпризу:

«Еще раз говорю: именно так случилось в Праге и Брюсселе. Именно с подачи западников…Я хочу подчеркнуть это. Я понимаю, что мои слова будут искажены соответствующими СМИ Армении. Именно с подачи западников в соответствующих документах не упоминалось ни слова о правах и безопасности карабахских армян. Кто-нибудь, кто хочет верить в западных советчиков, думает об этом сейчас? Если бы эти положения были прописаны в документе, то не возникло бы вопросов, что делать людям, которые покинули свои дома, надеясь на власти в Ереване», — отметила Захарова.