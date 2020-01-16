Cостоится экзамен для желающих окончить школу экстерном

Состоится экзамен для талантливых школьников, желающих окончить школу экстерном.

Как сообщили в Управлении образования города Баку, согласно подписанному приказу, экзамен будет проведен 17 января в школе №175. Школьники, прошедшие регистрацию, будут протестированы.

Комиссия оценит по 100-балльной шкале ответы школьников на 10 вопросов по каждому предмету. Успешно прошедшие первый этап экзаменов пройдут собеседование.

Экзамены состоятся в соответствии с утвержденными соответствующим приказом Министерства образования «Правилами досрочного завершения начального, общеобразовательного и полного среднего образования».

| 2020-01-16T18:26:18+00:00 16 января 2020, 23:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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