После отъезда из России бывший вице-премьер Анатолий Чубайс вышел из руководства почти всех российских компаний, следует из базы данных СПАРК.

До начал войны Чубайс занимал должность в топ-менеджменте или совете директоров нескольких предприятий. Теперь же он числится в совете директоров одной лишь «Холдинг ЭРСО». Эта компания входит в структуры АФК «Системы», из которой бывший вице-премьер ушел в апреле прошлого года.

Кроме того, Чубайс перестал быть совладельцем «Фонда первого Президента России Б.Н.Ельцина». Он один из учредителей этой благотворительной организации, ему принадлежала доля в 20%.

Жена Чубайса, режиссер Авдотья Смирнова, также закрыла свое ИП, которое было зарегистрировано в 2009 году, обратило внимание издание «O! News».

Чубайс ушел с должности спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития в конце марта прошлого года, после вторжения России в Украину. За это время его замечали в разных странах, в том числе в Стамбуле, Германии, Италии и Израиле. Публично свой отъезд Чубайс никак не комментировал.

В середине июля бывший чиновник опубликовал статью в журнале «Вопросы экономики», подписавшись как независимый исследователь из Глазго. Она посвящена проблеме неплатежей в российской экономике в 1990-х. Он отмечает, что борьба с неплатежами оказалась очень сложной и заняла почти десять лет.

«К сожалению, приходится признать, что разработчики концепции реформ, в том числе и автор данной статьи, не смогли ни предсказать появление этого разрушительного института, ни своевременно дать его научное объяснение, ни оперативно преодолеть его на практике», — написал Чубайс. (moscowtimes.ru)