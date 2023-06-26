После обострения ирано-азербайджанских отношений из-за нападения 27 января текущего года на посольство Азербайджана в Иране между главами МИД обеих стран несколько раз состоялись телефонные беседы.

Последняя из них была 25 июня. Согласно официальной информации, в ходе этих бесед стороны обсуждали существующие проблемы между странами и вопросы их решения. И каждый раз подчеркивали, что выражают договоренность о продолжении переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами двух стран для нормализации связей.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в беседе с журналистами заявил, что Иран предложил Баку восстановить работу дипмиссии Азербайджана в Тегеране, закрытой после нападения.

«Уголовное дело по факту нападения на посольство Азербайджана в Иране продолжается. Мы считаем, что это событие очень негативно повлияло на отношения двух стран. При этом, мы получили несколько запросов из Ирана относительно восстановления работы нашей дипмиссии», – сказал Байрамов.

Министр отметил, что азербайджанская сторона должна быть абсолютно уверена в том, что преступники, заказчики, будут привлечены к ответственности и сурово наказаны. «Все гарантии, связанные с этим, должны быть предоставлены азербайджанской стороне не на словах, а на деле», – продолжил он.

Хотя в сообщениях МИД Азербайджана не отмечается по инициативе какой из сторон происходят телефонные беседы, можно предположить, что скорее всего это побуждение Тегерана. В последнее время власти Ирана предпринимают дипломатические инициативы для снятия напряженности в своей внешней политике. Секретные переговоры американских официальных лиц с представителем Ирана в Нью-Йорке, визит султана Омана в Тегеран, информация о согласии Вашингтона разрешить Тегерану доступ к некоторым зарубежным активам, а также последние слова верховного лидера Али Хаменеи о том, что договоренности с США возможны при определенных условиях, открытие посольства Саудовской Аравии в Тегеране указывают на стремление Ирана улучшить отношения с Западом и соседями.

По этой причине нет сомнений в том, что инициатором ослабления напряженности и возобновления деятельности посольства Азербайджана является иранская сторона. Вместе с тем у Баку есть свои условия, одним из которых является строгое наказание организаторов и исполнителей нападения на азербайджанское посольство, а также гарантии безопасности для аккредитованных в Иране азербайджанских дипломатов.

Предполагается, что в ослаблении напряженности между Ираном и Азербайджана очень заинтересована Россия, которая в нынешних геополитических условиях крайне нуждается в полноценном функционировании международного транспортного коридора «Север-Юг», посредством завершения строительства железнодорожного участка Решт-Астара, что соединит железные дороги трех стран.

Это обстоятельство заставляет иранскую сторону возобновить контакты с Азербайджаном. Так, 20 июня состоялся телефонный разговор сопредседателей азербайджано-иранской совместной комиссии – вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и градостроительства Ирана Мехрдада Базарпаша.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам, касающимся международного транспортного коридора «Север-Юг» и развития экономических отношений между двумя странами. При этом Базарпаш выразил надежду, что «Север-Юг» будет завершен и реализован в кратчайшие сроки.

В свою очередь этот факт говорит о том, что в Иране понимают, что полномасштабная деятельность коридора «Север-Юг» возможна лишь в условиях нормального сотрудничества между Баку и Тегераном. Сложившиеся обстоятельства подталкивают Иран к нормализации отношений с Азербайджаном.

Однако, как уже отмечалось, азербайджанская сторона хочет быть полностью уверенной в том, что Тегеран в корне пересмотрел свою политику по отношению к Баку и вернет двустороннее сотрудничество в нормальное русло. И в этом контексте многое будет зависеть от судебного решения по делу гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, которого власти Ирана обвиняют в шпионаже.

Получающий образование в Германии Фарид Сафарли в феврале этого года поехал в Иран, чтобы встретиться с девушкой, с которой они познакомились во время совместной учебы в университете. С 4 марта Сафарли перестал выходить на связь. И только спустя почти 3 месяца стало известно, что в Иране против него завели уголовное дело по обвинению в шпионаже.

В ближайшие дни ожидается вынесение приговора по делу Сафарли. По словам его матери, в ходе судебного разбирательства не было выявлено ни одного факта, подтверждающего, что ее сын занимался шпионажем.

Безусловно окончательное решение властей Ирана по делу Сафарли и внесет определенную ясность в будущее ирано-азербайджанских отношений. Из-за ареста Сафарли МИД Азербайджана в начале июня обратился с призывом к своим гражданам не ездить в Иран. Кроме этого, Азербайджан с 23 июня прекратил выдачу виз гражданам Ирана в своих международных аэропортах. Дальнейшее будет зависеть от судебного решения в отношении Сафарли…