Что за миссия такая?

Как уже писало #, к концу минувшей недели Туркменистан и Таджикистан, в которых, согласно их официальным данным, не было обнаружено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, должна была посетить миссия независимых экспертов ВОЗ. И, казалось бы, можно подвести первые итоги.

Первым на пути был Таджикистан, туда эксперты ВОЗ прибыли 1 мая на самолете компании «Сомон Эйр» из Германии.

В Душанбе они встретились с высокопоставленными чиновниками, а также партнерами и экспертами в сфере здравоохранения страны, сообщило 4 мая государственное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на Минздрав Таджикистана.

Представители ВОЗ заверили, что смогут помочь властям Таджикистана с оценкой рисков и сложившейся в стране ситуацией, а также выработать необходимые механизмы реагирования, в частности, усовершенствовать экспериментально-лабораторный потенциал страны.

Во время встречи делегация представителей регионального бюро ВОЗ в Европе поблагодарила правительство Таджикистана за помощь в организации визита миссии и за сотрудничество в решении проблем с распространением коронавируса.

По последним официальным данным, в Таджикистане зарегистрировано 230 случаев заражения коронавирусом нового типа. С подтвержденным COVID-19 в стране умерли трое человек. По данным Минздрава, под медицинским наблюдением находятся 3208 человек.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали (сын президента) поручил в короткие сроки организовать в столице временные госпитали, рассчитанные более чем на 3 тыс. коек, для размещения в них заболевших коронавирусной пневмонией граждан.

Но в прессу просочились сведения, что власти Таджикистана кое-что от гостей скрывают. Например, лишился своей должности главный врач Согдийской областной больницы Собирджон Собиров – об этом сообщил Радио Свобода источник в медучреждении. На условиях анонимности он рассказал о причинах увольнения главврача облбольницы. По его словам, накануне визита миссии экспертов ВОЗ местные власти попросили Собирова отправить домой большую группу больных. «Однако он отказался и заявил, что как врач не имеет право выписать из больницы людей, которые нуждаются в лечении. Тогда Собирова попросили написать заявление «по собственному желанию»,- сказал источник.

Кроме того, есть сведения, что накануне визита миссии ВОЗ из медучреждений, в том числе из Согдийской облбольницы, группами выписывали пациентов. «Наши соседи лежали в этой больнице. Их выписали домой. У них до сих пор высокая температура. К ним часто приходят врачи «скорой помощи», — сообщил один из источников.

Но весьма странно ВОЗ повела себя в отношении Туркменистана. 3 мая сайт «Гундогар» со ссылкой на сотрудника одного из агентств ООН в Ашхабаде, сообщил, что миссия ВОЗ не получила от Туркменистана приглашения. Оказывается, «необходимым условием для работы миссии является приглашение от местного правительства, заинтересованного в помощи со стороны ВОЗ. Из Таджикистана ВОЗ такое приглашение получил, а с Туркменистаном, как обычно, договориться невозможно»,- рассказал некий источник издания.

При этом издание «Хроника Туркменистана», действующее из Австрии, отмечает, что 1 мая в МИД Туркменистана прошла онлайн-встреча туркменских дипломатов и представителей Минздрава с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, «собеседники особо отметили своевременность предпринятых нашей мер по предотвращению распространения нового вида вируса на территории Туркменистана».

3 мая глава странового офиса ВОЗ в Туркменистане Паулина Карвовска заявила РИА Новости, что посетила карантинные зоны в Туркменабате (Чарджоу) и Туркменбаши (Красноводск). «Мы ознакомились с процедурами и мерами, принимаемыми туркменской стороной для предотвращения случаев ввоза COVID-19 в страну. У нас была возможность встретиться с персоналом, руководителями объектов, а также с людьми, находящимися на карантине в городе Туркменабат. Эти центры могут играть важную роль, позволяя быстро лечить и изолировать людей с этим заболеванием, ограничивая тем самым дальнейшее распространение», — сказала Карвовска.

На вопрос о том, как представительство ВОЗ в Ашхабаде оценивает ситуацию в стране с COVID-19, Карвовска сказала, что в этом вопросе полагается на органы здравоохранения Туркменистана.

А постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова в тот же день сказала, что правительство вместе с ООН разработало проект национального Плана по обеспечению готовности и реагирования на коронавирусную инфекцию. Ранее, в интервью BBC Панова также рассказывала, что ООН полагается на данные, предоставляемые правительством Туркменистана.

При этом в отчете Карвовской о визите в Туркменабат не упоминается прошедший 27 апреля ураган, который, по данным независимых журналистов, разрушил в том числе тамошнюю карантинную зону. Об этом стихийном бедствии сообщают только независимые СМИ, а власти Туркменистана предпочли скрыть произошедшее.

Таким образом, остается неясным, состоится ли все-таки визит экспертов ВОЗ в Туркменистан, или представители организации остались удовлетворены данными Паулины Карвовской и Елены Пановой?

В целом ощущение такое, что в случае с Туркменистаном международная организация просто предпочла умыть руки.