Что происходит с инвестициями Госнефтефонда в России?

Результаты инвестиционной политики Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в России не отличаются эффективностью, считает экономист Неймат Алиев. По его словам, фонд будущих поколений потерял в соседней стране до 53% вложенных средств.

Аргументируя свое заявление, Алиев сообщил, что по состоянию на октябрь минувшего года согласно официальным сводкам активы ГНФАР в России оказались на уровне 298 млн. долларов. Между тем суверенный фонд вложил в этой стране с 2012 г. в недвижимость и банковские акции 633 млн. долларов. Таким образом, возникает вопрос о судьбе 335 млн. долларов (53% инвестированных средств), говорит экономист.

«Здесь важно понимать, что главная задача фонда заключается в эффективном управлении средствами будущих поколений, — сказал Алиев. — Именно такие ожидания к его деятельности были у нации и государства. И вот 7 -8 лет назад ГНФАР направил больше полумиллиарда валютных резервов на покупку недвижимости и акций в России, однако вложения в этой стране не отличились эффективностью, а главное, не было предпринято решительных шагов во избежание таких потерь».

По мнению Алиева, была возможность предвидеть истощение ресурсов на рынке соседней страны, поскольку ситуация тянулась годами. Негативный процесс берет начало с 2014 года, а в 2017 году он ускорился, иными словами, был постепенным: «Ведь если к концу 2017 года потери фонда достигли 38% (239 млн. долларов), к концу октября минувшего они оказались на уровне 53% (335 млн. долларов). Таким образом, за 1 год и 9 месяцев потери ГНФАР в РФ увеличились на 96 млн. долларов, или 40%. Между тем, прими фонд своевременные и решительные меры, этого можно было избежать, считает он:

«Оперативные меры позволили бы избежать потерь на 96 млн. долларов в последующие годы, однако этого не было сделано. Более того, были проигнорированы призывы экономистов в этой связи. Думаю, руководство ГНФАР должно объяснить причины сложившейся ситуации».

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) регулярно публикует квартальные и годовые отчеты о доходах, расходах и активах. По словам экономиста Губада Ибадоглу, в 2018 году выручка от управления активами ГНФАР снизилась в 6 раз по сравнению с 2017 годом. Упомянутые показатели ГНФАР достигли максимума в 2007 году и были самыми низкими в позапрошлом году. Результаты 2018 года даже ниже, чем показатели после мирового финансового кризиса 2009 года.

В позапрошлом году инвестиционный портфель ГНФАР включал инструменты денежного рынка с фиксированным доходом (76,5%), акции (12,8%), недвижимость (5,3%) и золото (5,4%). Общая средняя прибыль фонда в 2018 году составила 0,35%. Самая высокая годовая прибыль в 0,68% в предыдущем году была получена от инструментов денежного рынка c фиксированным доходом. Годовая прибыль от инвестиций, размещенных на рынке недвижимости, составила 0,54%. «У нас недостаточно информации, чтобы оценить, почему уровень доходов такой низкий», — сказал экономист.

Между тем среднегодовой показатель доходности от управления активами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в текущем году прогнозируется на уровне 1,45%, что на 0,69 процентных пункта ниже прогноза минувшего года. В целом, доходы ГНФАР от управления средствами на 2020 год прогнозируются в объеме $606,6 млн. или 1 млрд. 31,8 млн. манатов, что в манатном выражении на 29,5% ниже прогнозного показателя 2019 года. Снижение доходов от управления связано с рядом причин: снижением доходности по финансовым инструментам в США и еврозоне, сохранением напряженности на мировых рынках акций и рядом др. факторов, отмечается в официальных данных. На 1 ноября 2019 года активы ГНФАР составляют $43,2 млрд.