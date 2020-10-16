Что потерял ты в краю чужом, солдат?

О сирийских, курдских, греческих наемниках-террористах на карабахской войне и не только

Одной из главных тем материалов иностранных СМИ о карабахской войне является тема участия в боях сирийских и иракских террористов. Постоянно сообщается о доставке в Азербайджан новых и новых отрядов боевиков-наемников. Вокруг этого тезиса, пущенного в оборот и муссируемого армянской пропагандой, поднята такая шумиха, что зарубежный читатель или зритель, мало разбирающийся в тонкостях 30-летнего армяно-азербайджанского конфликта, даже не задумывается: «А зачем они нужны Азербайджану? Неужели положение страны настолько плачевное, что она, уже не боясь навлечь на себя гнев международного сообщества и не беспокоясь о своем будущем, собирает этот сброд со всего света? Есть ли здесь вообще какая-то логика? И, в конце концов, насколько достоверны сообщаемые факты?»

Некоторые иностранные СМИ публикуют интервью с сирийскими «Ахмедами» и «Махмудами», якобы тайно переписывающимися по мессенджеру или переговаривающимися по телефону с журналистами в перерывах между сражениями, другие распространяют низкокачественные видеосюжеты прямо с фронта. В них арабские наемники, с неизменным причитанием «Аллаху акбар», то прячутся в окопах, то выскакивают из укрытия и стреляют по невидимой цели, но всегда успевают словесно описать то дело, которым занимаются: они «уничтожают армян-свиней».

Много противоречивого в словах армянских, французских, российских и даже самих сирийских официальных лиц, цитируемых как наиболее «достоверные» источники информации о наличии террористов в рядах азербайджанской армии.

Сразу после возобновления активных военных действий, 28 сентября Армения устами своего посла в России Тоганяна сообщила, что Турция перебросила в Азербайджан около 4000 сирийских боевиков. Однако 1-го октября Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по его данным, с помощью Турции на карабахский фронт отправлены в общей сложности 300 исламистов. На следующий день после обсуждения вопроса с французским коллегой, Пашинян внес коррективы в армянские цифры – 1500-2000 боевиков. 6 октября по этому поводу высказался и директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. Он выразился весьма неопределенно («речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне»), при этом упомянул экстремистские группировки совершенно разного и даже воюющего друг против друга толка, но армянские и многие иностранные СМИ сразу уловили здесь явный намек на Азербайджан. А сам президент Сирии, откуда, якобы, в Баку поступают террористы, Башар Асад, 6 октября в интервью российскому РИА Новости, также подтвердил эту версию, как смог: «Мы определенно можем это подтвердить, но не потому, что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это».

Президент Ильхам Алиев категорически отрицает использование сирийских или иракских боевиков в азербайджанской армии. Не верить ему нет оснований. Потому что нет ни одного, не вызывающего сомнения, обратного доказательства. Если б они были у армян, то не сомневайтесь, что поделились бы с каждым, включая самого Башара Асада. За то есть жесткие вопросы, возникающие у каждого разумного человека и требующие ответа. Какая нужда может заставить азербайджанскую армию и по численности, и по оснащению значительно превосходящую вооруженные силы Армении, обратиться к помощи террористов, которым ее подразделения несколько лет назад противостояли в составе международной коалиции? И что решает отряд наемников, вооруженных автоматами, в сражениях, которые ведутся сложными, высокоточными машинами, дронами и артиллерийскими установками? У Азербайджана 230 тысяч резервистов. При необходимости они могут быть призваны в армию и защищать родную землю лучше, чем «содаты удачи» из далеких аравийских пустынь.

Таким же образом СМИ зарубежных стран, в частности России, Франции и Великобритании, часто проглатывают пропагандистский «крючок» о том, что азербайджанская армия, в отличие от гуманной армянской, воюет против мирного населения. Они не задаются вопросом: если это действительно так, то как получается, что потерь среди гражданского населения с азербайджанской стороны больше, чем с армянской. Сравните официальные цифры и увидите. Или кто-то действительно верит Пашиняну, утверждающему, что азербайджанцы сами бомбят собственные города, дома, школы, электростанции, чтобы оклеветать армян?

Я, конечно, не начальник генштаба, и даже не военный инспектор, поэтому не могу покляться в том, что на азарбайджанскую землю не ступала нога ни одного наемника. По этой же причине не буду говорить об использовании иностранных боевиков на карабахской войне с армянской стороны, хотя этому есть и логическое обоснование, и много, как говорит Башар Асад, «указаний»: официальных заявлений, свидетельств, статей, фотографий. Вот когда будут доказательства, настолько неопровержимые, чтобы сама страна не смогла отвертеться, тогда поговорим. Хотя… Разве участие солдата одного государства в боевых операциях в составе вооруженных сил непризнанного образования на чужой земле – это не есть форма терроризма? Разве не публично гордились Пашинян и его министры тем, что их сыновья проходят службу на захваенных азербайджанских территориях? Кстати, подобное деяние считается тяжким преступлением по уголовному кодексу большинства стран мира, включая Армению (ст. 224 УК), официально не признавшую Нагорный Карабах, как государство.

Кто не понимал, что дальнейшее обострение армяно-азербайджанских отношений за последние годы ведет к войне? Тезис о том, что «У карабахской проблемы нет военного решения», лишь частично соответствует истине. В том смысле, что любая война завершается подписанием мирного соглашения. Но разве до перемирия 1994 года Армения не силой завоевала семь районов вокруг Нагорного Карабаха, загнав тем самым соседа в окончательный тупик? Азербайджан действительно долгие годы добивался мирного решения конфликта. Сначала потому, что был слабым, а потом – потому, что был сильным, дорожил международным положением. Говорил «да» разным инициативам Минской Группы ОБСЕ, отвергаемым Арменией, со своей стороны даже предлагал Нагорному Карабаху «самую высокую форму автономии», существущую на земле. Конкретики не было, тут выбор большой – Аланды, Тироль и т.д. Единственное, чего страна хотела – сохранение целостности своего государства. Но ведь до конкретики дело так и не дошло. Пашинян поставил точку в «постбишкекской эре» переговоров. Так и заявил: «Карабах – это Армения, и точка».

Так что, все видели, что дело идет к войне и даже способствовали этому. Армения не считалась с резолюциями ООН, решениями общеевропейских структур, призывами Минской Группы ООН, выдвигала все новые условия, меняла формат переговоров. И параллельно играла на чувствах азербайджанского народа. Кружась в Шуше в хороводе на празднике по случаю годовщины захвата этого священного для азербайджанцев города, неужели Пашинян не понимал, какое оскорбление наносит соседу, чаша терпения которого и так переполнена. Заявляя о том, что Азербайджан не посмеет начать войну, потому что в этом случае армяне дойдут до Баку, неужели руководители военного ведомства Армении не понимали, в какое положение ставят главу противоборствующей страны?

Почему же тогда Армения теперь просит весь мир остановить наступление азербайджанских войск в Карабахе?

Ладно, пока Азербайджан еще был слабым, мирился с оккупацией, не имел достаточной дипломатической поддержки, и терпел все эти выходки. Но когда страна знает, что она сильнее противника во всех отношениях и международное право полностью на ее стороне, когда народ напирает на своего лидера, требуя от него решительных действий, что остается этому самому лидеру, кроме как действительно поставить точку в этой слишком затянувшейся истории?

Конечно, все хотят мира. Наверное, каждый понимает, что Азербайджану он нужен больше всех. Это его земля истекает кровью, его народ страдает, его города и села разрушаются, независимо от того, по какую сторону фронта они находятся. Но что предлагает Армения взамен на прекращение огня? Что предлагает мир? Пока ничего нового – вернуться к переговорам без предварительных условий (то есть, на прежних условиях). Вернуться, чтобы через какое-то время все началось снова?

Вот ответ на какой вопрос должен волновать сегодня нас и вместе с нами мировое сообщество, а оно пока больше занято тем, что ищет в карабахских горах сирийских террористов, чтобы хоть таким образом осудить Азербайджан. И заодно Турцию.

Pressklub.az