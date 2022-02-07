Пару недель тому назад СМИ сообщили, что до июля этого года Советом Европейского Союза будет руководить Франция. Если учесть, что такая возможность предоставляется Парижу впервые за последние 14 лет, тогда придется согласиться, что это весьма важное событие для Франции.

Но для президента Франции Эммануэля Макрона теперь не самые лучшие времена, т.к. в этом году в стране галлов пройдут очередные президентские выборы. Насчет шансов Макрона пока затрудняемся высказать что-то определенное: в последующие месяцы мы узнаем многое.

Теперь же можно сказать, что предшественникам Макрона – Оланду и Саркози в свое время не удалось переизбраться на второй срок. Улыбнется ли судьба Макрону? Еще раз подчеркиваем, что мы, к сожалению, пока не в состоянии ответить на этот вопрос…

Весьма интересным является такое обстоятельство, что в такое сложное время для него французский президент решил посетить с официальным визитом Россию. Если не возникнет какая-то форс-мажорная ситуация, этот визит состоится сегодня, т.е. 7 февраля.

А что ведет Макрона в Россию? Думается, что это в большей степени связано с украинским вопросом. Франция — весьма важное государство Европы, причем не только в экономическом, но еще в военном плане. Вдобавок, как уже заметили, она будет руководить Европейским Союзом.

Конечно, украинский кризис не оставляет равнодушным и нас. Потому что речь идет о судьбе всего постсоветского пространства. Понятное дело, что, если в этой схватке победит Москва, все другие постсоветские страны станут уязвимыми перед российской угрозой. Поэтому каждый старается обеспечить свою безопасность всеми доступными средствами. Не только Украина, но и Грузия укрепляет военное присутствие США и НАТО на собственной территории. Азербайджан усиливает протурецкий вектор в своей внешней политике. На днях парламенты Азербайджана и Турции ратифицировали Шушинскую декларацию. Думается, что время выбрано для этого неслучайно – нарастающая российская угроза заставляет принимать адекватные меры…

Надо отметить, что Францию с Россией связывает еще один важный момент. Они обе являются сопредседателями Минской Группы. Если учесть, что в конце прошлой недели по инициативе президента Макрона состоялась еще одна встреча в видеоформате с участием президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Европейского Совета Шарля Мишеля, тогда можно понять, какое значение придает президент Макрон карабахскому вопросу перед очередными президентскими выборами.

А как может отреагировать Москва на карабахскую любознательность Парижа? Это весьма сложный процесс. Кремль не захочет делить с кем-то бразды правления сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе. Особенно теперь, это весьма важный фактор для Кремля. Посудите сами, в то время, когда Россия идет на военное противостояние со всеми западными странами из-за Украины, захочет ли она уступить Южный Кавказ кому-то? Понятно, что не захочет. Другие сопредседатели нужны Москве всего-навсего для оказания давления на Баку.

А так, в каком-то тоне будет говорить Москва с французским президентом? Понятно, что перед президентскими выборами, когда непонятно кто же станет хозяином Елисеевского Дворца, вряд ли состоится серьезный и конструктивный диалог. Скорее всего это станет визитом вежливости.

Но еще раз заметим, что перед визитом в Россию, устраивая встречу представителей Азербайджана и Армении, Макрон попытался, как говорится, собрать необходимую информацию. Скорее всего, напрасно. Повышенный интерес к карабахскому вопросу будет восприниматься Москвой как еще одно направление геополитического давления, ведь и Нагорный Карабах входит в постсоветское пространство, которое Россия продолжает считать «зоной жизненных интересов».