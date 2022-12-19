Производственному объединению «Азеригаз» Государственной нефтяной компании (SOCAR) следует своевременно обнулять газовые счетчики, считает депутат Вугар Байрамов, выступивший с таким заявлением на недавнем пленарном заседании парламента.

По идее, уже в первых числах января лимиты на газовых счетчиках должны обнулить и потребители получают очередную годовую порцию льготных кубометров. Но в практике нашего газового хозяйства это условие не соблюдается по отношению к массе владельцев механических счетчиков. Проще говоря, с января переходят на обновленный лимит обладатели так называемых смарт-устройств, а вот владельцам механических счетчиков приходится ждать и платить по вдвое более высокому тарифу.

В самом газовом хозяйстве такой вопиющий нонсенс объясняют нерадивостью потребителей газа. Мол, им надлежит отсылать этому ведомству снимки со своих газовых счетчиков (!) с указанием даты и времени… Например, затянувший в прошлом году переход населения на новый лимит в «Азеригаз» разъяснили так: некоторые абоненты отправили снимки с механических счетчиков, где нет даты и времени. А ведь в преддверии новогодних праздников ПО разъясняло, как нужно снимать последние показатели с механических устройств до того, как явятся контролеры, чтобы завершить годовой оборот потребления и вернуться к минимальным тарифам за газ без лишних финансовых потерь.

«Азеригаз» требует у абонентов сфотографировать показатель счетчиков на мобильный телефон и отправить фото на номер WhatsApp (077) 310-41-04, но с условием, чтобы на фотографии, снятой мобильным телефоном, была указана дата съемки. Непонятно в этой истории одно – почему заниматься всем этим должны граждане? А если нет у человека современного телефона для съемок, получается, что лимит ему в холода недоступен? К тому же многие пользователи газа, например, пенсионеры, не разбираются в современной технике… По статистике самого производственного объединения в начале этого года только 30% фотографий были подходящего качества, то есть с указанием времени и даты.

Проблема эта обсуждается не первый год, но толку пока не видно. Вот и теперь под занавес года депутат Байрамов напомнил газовому хозяйству про его прямые обязанности. По словам парламентария, в текущем году обновление льготного лимита вновь затянулось на десять дней, а хотелось бы, чтобы «Азеригаз» делал это своевременно. Ведь в конце года льготные 1200 кубов газа, которые продают гражданам за 10 гяпик, заканчиваются, и многим приходится платить уже 20 гяпик за куб. А это непосильно и сложно для большинства наших семей.

Здесь надо бы напомнить, что в стране действует трехступенчатая система тарифов за газ для населения. В июне прошлого года решением Ценового совета льготный лимит годового потребления сократили почти вдвое – с 2200 до 1200 кубов. В результате за 1200 кубов вы платите 10 гяпик, а за то, что использовали свыше этого объема – до 2500 кубов стоит уже 20 гяпик. Ну а за то, что потребляете больше 2500 кубов, платите уже 25 гяпик. Сейчас ПО «Азеригаз» пытается уверить, что многие его абоненты в 10-копеечный лимит укладываются.

«В январе-октябре этого года 58,8% абонентов не превысили лимит потребления газа в 1 200 кубометров. И это вполне нормальный показатель, имеется значительная разница по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — цитируют СМИ комментарий к этой статистике начальника отдела по связям с общественностью производственного объединения Эльданиза Велиева. А вот по более раннему заявлению СМИ руководителя Департамента продаж по Баку Замина Мехбалыева, ежегодно около 30-35% абонентов используют до 1200 кубометров газа. А теперь представьте, что по инструкции контролеры могут обновлять показатели счетчиков в течение одного месяца. Следуя логике заявления, большинство абонентов уже использовали свой лимит, платят непомерно высокие деньги за газ, и выжидают месяц (!) полагающихся им льготных кубометров. А происходит такое в яваре – в самый пик потребления газа…