Членам ПАСЕ запретили посещать Совет Европы после визитов в Китай

Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий проинформировал о запрете для членов делегаций ассамблеи посещать офисы Совета Европы после визитов в Китай, Республику Корея или Италию из-за коронавируса, соответствующее письмо поступило в Государственную думу, об этом сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.
«Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий прислал письмо в Государственную думу, в котором предупреждение о коронавирусе для членов делегаций (вероятно письма были отправлены всем парламентам стран-участниц ПАСЕ)», — говорится в сообщении.
«Для всех лиц, которые должны прибыть в Совет Европы, если они вернулись или проезжали транзитом через Китай (материковый Китай, Гонконг, Макао), Сингапур, Южную Корею или весь регион Ломбардии и Венето в Италии: они не должны посещать Совет Европы (Страсбург, Париж и любые другие офисы организации), а также должны оставаться дома в течение 14 дней с момента их возвращения», — цитирует Кашеварова письмо генсека ПАСЕ.