Членам ПАСЕ запретили посещать Совет Европы после визитов в Китай

Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий проинформировал о запрете для членов делегаций ассамблеи посещать офисы Совета Европы после визитов в Китай, Республику Корея или Италию из-за коронавируса, соответствующее письмо поступило в Государственную думу, об этом сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.
«Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий прислал письмо в Государственную думу, в котором предупреждение о коронавирусе для членов делегаций (вероятно письма были отправлены всем парламентам стран-участниц ПАСЕ)», — говорится в сообщении.
«Для всех лиц, которые должны прибыть в Совет Европы, если они вернулись или проезжали транзитом через Китай (материковый Китай, Гонконг, Макао), Сингапур, Южную Корею или весь регион Ломбардии и Венето в Италии: они не должны посещать Совет Европы (Страсбург, Париж и любые другие офисы организации), а также должны оставаться дома в течение 14 дней с момента их возвращения», — цитирует Кашеварова письмо генсека ПАСЕ.
| 2020-03-04T00:44:28+00:00 4 марта 2020, 07:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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