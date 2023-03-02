Число жертв аварии на железной дороге вблизи города Лариса в Греции выросло до 57 человек.

Как передает «Известия», об этом 2 марта сообщил телеканал ERT.

Еще 56 человек числятся пропавшими без вести. 48 пострадавших остаются в больницах, из них шестеро находятся в отделении реанимации. Всего в двух поездах находилось в общей сложности 354 человека (342 пассажира и 12 сотрудников).

Крупная железнодорожная катастрофа произошла в Греции 1 марта. Два состава, пассажирский и грузовой, которые двигались навстречу друг другу, оказались на одном пути. В результате произошло столкновение, а затем возник пожар.

В тот же день начальник вокзала Hellenic Trains был арестован. На него возложена основная ответственность за аварию. В ходе допроса он объяснил, что стало причиной трагедии, а также почему два поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении. В итоге он признал свою вину.

Кроме того, 1 марта подал в отставку министр транспорта Греции Костас Караманлис. В своем заявлении он отметил, что его решение обусловлено чувством долга, уважением к памяти погибших и желанием «взять на себя ответственность за вечные ошибки греческого государства и политической системы».