Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 154

Число жертв взрыва 4 августа в порту Бейрута возросло до 154, ранены около пяти тысяч человек. Слова министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана приводит информагентство NNA.
По словам Хасана, состояние 120 человек тяжелое и многие из них нуждаются в срочной операции.
При этом 20 процентов пострадавших нуждаются в амбулаторном лечении.
Ранее ливанский министр сообщал о 135 жертвах и десятках пропавших без вести.
Президент Ливана Мишель Аун сообщил, что на складе в порту хранились тонны взрывоопасного нитрата аммония.
Премьер-министр Хассан Дияб объявил 5 августа Днем национального траура. (Анадолу)