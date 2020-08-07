Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 154

Число жертв взрыва 4 августа в порту Бейрута возросло до 154, ранены около пяти тысяч человек. Слова министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана приводит информагентство NNA.

По словам Хасана, состояние 120 человек тяжелое и многие из них нуждаются в срочной операции.

При этом 20 процентов пострадавших нуждаются в амбулаторном лечении.

Ранее ливанский министр сообщал о 135 жертвах и десятках пропавших без вести.

Президент Ливана Мишель Аун сообщил, что на складе в порту хранились тонны взрывоопасного нитрата аммония.
Премьер-министр Хассан Дияб объявил 5 августа Днем национального траура. (Анадолу)

| 2020-08-07T22:09:56+04:00 7 августа 2020, 23:15|12345 (Пока оценок нет)
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