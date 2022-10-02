Из-за урагана «Иэн», который прошел в штате Флорида, погибли по меньшей мере 77 человек.

Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, официально подтверждена гибель 77 жителей Флориды. Поисково-спасательная операция продолжается.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Иэн», обрушившийся 28 сентября на побережье Флориды как ураган четвертой категории, 29 сентября ослаб до тропического шторма. Однако затем он вновь усилился до первой степени с порывами ветра скоростью до 33 м/с. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что на полное восстановление потребуются годы. Без электричества в штате остаются более 1,1 млн потребителей.