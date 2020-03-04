Число жертв коронавируса в Италии выросло до 79 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекций стали 79 человек, говорится в попавшей в распоряжении журналистов сводке министерства здравоохранения Италии.
В документе говорится, что число смертельных исходов с понедельника выросло на 27 — до 79. Также возросло на 11 число выздоровевших – до 160.
В понедельник глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что число заражений в Италии достигло 1835. Эти данные не включают 149 выздоровевших и летальные исходы, которые накануне достигли 52.(РИА Новости)
| 2020-03-04T00:23:17+00:00 4 марта 2020, 05:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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