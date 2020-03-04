Число жертв коронавируса в Италии выросло до 79 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекций стали 79 человек, говорится в попавшей в распоряжении журналистов сводке министерства здравоохранения Италии.

В документе говорится, что число смертельных исходов с понедельника выросло на 27 — до 79. Также возросло на 11 число выздоровевших – до 160.