Число жертв коронавируса в Италии выросло до 79 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекций стали 79 человек, говорится в попавшей в распоряжении журналистов сводке министерства здравоохранения Италии.
В документе говорится, что число смертельных исходов с понедельника выросло на 27 — до 79. Также возросло на 11 число выздоровевших – до 160.
В понедельник глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что число заражений в Италии достигло 1835. Эти данные не включают 149 выздоровевших и летальные исходы, которые накануне достигли 52.(РИА Новости)