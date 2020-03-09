Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 7 тыс.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране превысило 7 тыс., зафиксировано 237 летальных исходов. Такие данные привел в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

«На сегодняшний день зафиксирован 7161 случай коронавируса в стране», — цитирует его агентство IRNA. Он добавил, что умерли 237 человек. Ранее сообщалось о 6566 заболевших и 194 летальных исходах.

Как сообщило агентство Tasnim, в понедельник в одной из больниц Тегерана от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умер бывший заместитель главы управления по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Фарзад Тазари. В субботу агентство IRNA проинформировало о смерти депутата Меджлиса (парламента) Фатемы Рахбар.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы ушли на выходные до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой. Во вторник вице-спикер Меджлиса Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса. По данным президента Ирана Хасана Роухани, заболевания, вызванные новым коронавирусом, зафиксированы почти во всех провинциях страны.(ТАСС)