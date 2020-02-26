Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139

Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 100 человек, достигнув 139, из них со смертельным исходом — 19, сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.
«Со вчерашнего дня к полудню сегодняшнего подтверждены 44 новых случая заражения коронавирусом, с учетом этих 44 случаев число заражений достигает к сегодняшнему дню 139», — сказал он в эфире иранского телевидения.
Он также сообщил о четырех новых жертвах со вчерашнего дня. Таким образом, общее число жертв достигло 19. Увеличение на 44 случая заражения стало самым крупным с 19 февраля.(РИА Новости)
| 2020-02-26T14:00:27+00:00 26 февраля 2020, 15:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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