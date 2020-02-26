Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139

Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 100 человек, достигнув 139, из них со смертельным исходом — 19, сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.

«Со вчерашнего дня к полудню сегодняшнего подтверждены 44 новых случая заражения коронавирусом, с учетом этих 44 случаев число заражений достигает к сегодняшнему дню 139», — сказал он в эфире иранского телевидения.