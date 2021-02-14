Число пострадавших из-за землетрясения в Японии превысило 50 человек

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Японии превысило 50 человек, большинство из них — это жители префектур Мияги и Фукусима, сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отметил, что информация о последствиях случившегося ещё собирается, однако стихийное бедствие не привело к масштабным разрушениям. В частности, не пострадали атомные объекты страны.

Глава кабмина также призвал сограждан быть готовыми к афтершокам и не выходить на улицу в ночное время.

Напомним, подземные толчки были зафиксированы в 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима. Изначально сообщалось о магнитуде 7,1, затем она была повышена до 7,3.

Стихийное бедствие привело к массовым отключениям электроэнергии, а также нарушило движение скоростных поездов (aif.ru)