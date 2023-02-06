Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 960 человек. Об этом сообщает телеканал Asharq Al-Awsat со ссылкой на министерство здравоохранения Сирии.

Отмечается, что еще 2 400 человек пострадали.

***21:17

Число жертв землетрясения в Сирии возросло 538 человек.

Землетрясение в Турции также привело к разрушениям и жертвам в соседней Сирии.

Как передает #, об этом сообщает информагентство Sana со ссылкой на сирийский минздрав.

По данным СМИ, 1326 человек получили ранения в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе.