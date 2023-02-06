Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 960 человек. Об этом сообщает телеканал Asharq Al-Awsat со ссылкой на министерство здравоохранения Сирии.
Отмечается, что еще 2 400 человек пострадали.
***21:17
Число жертв землетрясения в Сирии возросло 538 человек.
Землетрясение в Турции также привело к разрушениям и жертвам в соседней Сирии.
Как передает #, об этом сообщает информагентство Sana со ссылкой на сирийский минздрав.
По данным СМИ, 1326 человек получили ранения в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе.