Численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек

Численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек, сообщил в пятницу, 10 июля, немецкий фонд «Население Земли» (Stiftung Weltbevölkerung — DSW) в преддверии отмечаемого 11 июля Всемирного дня народонаселения. В сообщении фонда отмечается, что население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек, что примерно соответствует числу жителей Германии. Во всем мире каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка.

Эксперты DSW отмечают, что причиной продолжающегося роста народонаселения является, в числе прочего, большое количество нежелательных беременностей, поскольку во многих регионах, особенно в странах третьего мира, женщины и девочки не могут свободно распоряжаться своим телом. В целом по всему миру нежелательными являются две из каждых пяти беременностей. Эксперты отмечают, что исправить положение могли бы сексуальное просвещение и применение противозачаточных средств. (DW)