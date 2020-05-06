China Daily раскритиковала выступления Помпео, назвав их «клоунским шоу»

Крупное китайское англоязычное издание China Daily опубликовало в среду материал, озаглавленный «Клоунское шоу [Майкла] Помпео проливает свет на ошибки администрации США», с резкой критикой высказываний американского госсекретаря. Материал сопровождается нехарактерной для обычно сдержанных китайских медиа персональной карикатурой, изображающей похожего на политика человека в клоунской одежде, жонглирующего шарами с надписью «ложь».

Ранее Майкл Помпео заявил, будто у администрации США есть доказательства распространения нового коронавируса из лаборатории в Ухане. Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, в свою очередь, подчеркнул, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе.

В редакционной статье газеты отмечается, что «Помпео наращивает свое общение со СМИ по мере роста числа людей, инфицированных новым коронавирусом в США и с ростом количества людей, умирающих от него», однако «не использует расширение своего медийного присутствия для продвижения столь необходимого сотрудничества в сдерживании вируса в США и за их пределами», вместо этого используя «любую возможность» для клеветы в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения».

В материале вновь отмечается, что, по мнению ученых из разных стран, вирус имеет природное происхождение, «однако Помпео настаивает на том, что он происходит из лаборатории в Ухане». За этим, по мнению издания, кроется желание придать обоснованность попыткам обязать Китай компенсировать ущерб от пандемии, которые ранее Лэ Юйчэн уже называл нелепыми.

«При отсутствии каких-либо признаков того, что администрации удается взять пандемию под контроль у себя дома, превращение Китая в козла отпущения является единственной соломинкой, за которую она хватается в попытке скрыть свою некомпетентность и перенаправить бурю общественного негодования», — пишет China Daily.