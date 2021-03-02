Через 15 лет Жириновский собирается уйти со всех должностей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что написал заявление об уходе со всех должностей с 1 мая 2036 года.

«Сам я написал уже заявление, что «прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года» в день моего 90-летия. Вот (бывшему генсеку ЦК КПСС Михаилу) Горбачеву сегодня 90 лет, и мне будет 25 апреля 2036 года 90 лет — через 15 лет», — сказал Жириновский.

Политик отметил, что отойдет в сторону, например станет первым замначальника. Он подчеркнул, что при нем «застоя не будет».

Жириновский заявил, что на каждом съезде партии заводит разговор о своей пенсии, но его не отпускают. (gazeta.ru)