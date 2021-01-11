Чем дальше в лес, тем больше дров: грызня мафиозных грабителей Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил «президента» Нагорного Карабаха Араика Арутюняна о предстоящей войне и сдаче территорий еще 1,5 года назад. Об этом в выходные во время прямого эфира в Facebook заявил экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна — Микаэл Минасян.

По его словам, именно поэтому Араик и успел продать все принадлежавшее ему имущество в районах Джебраила, Физули и Гадрута.

Экс-посол сообщил также, что Никол Пашинян собрал компромат на всех в своем окружении и за счет этого управляет ими. По словам зятя Сержа Саргсяна, представители власти в Карабахе не стали исключением. Там есть еще ряд разоблачений.

Но интересно, насколько всё это похоже на реальность? Это может быть правдой, или здесь мы сталкиваемся с желанием карабахского клана любыми путями сбросить Никола и вернуть власть себе?

На эти вопросы # ответил известный политолог Тофиг Аббасов:

— Появляющиеся новые подробности того, как всё разворачивалось в Нагорном Карабахе до начала военной кампании и после нее говорят лишь об одном – что это была своего рода черная дыра, где не наблюдалось никакой привязанности к здравой идее, а были какие-то пристрастия, связанные с меркантильными интересами различных конкурирующих групп. И в этом отношении мне кажется, что Никол Пашинян имел соответствующую информацию о всех главных действующих лицах, и пытался все время обезопасить себя какими-то страховочными механизмами. Вполне возможно, что Араик Арутюнян – это его человек, и он заранее был информирован о том, что грядет война.

Но главное тут в том, что вообще карабахский проект сам по себе фальшивый, косный, абсолютно несправедливый в том плане, что основатели его спровоцировали межгосударственный конфликт. Его идеологи и последователи создали невыносимую обстановку в регионе и поэтому, собственно говоря, произошли такие тектонические, я бы сказал, события, которые повлекли за собой множество жертв. Тысячи людей убиты, есть разрушенные города, села, целые районы. И все это на территориях Азербайджана, где орудовали матерые преступники, авантюристы.

Сейчас, когда наступил уже финальный этап этой провокационной идеи, становится ясно, что его акторы, главные зачинщики из скандально известной карабахской группировки являются участниками одного большого грязного проекта, в котором пытались сажать в лужу друг друга, лишь бы заработать какие-то дивиденды, лишь бы заиметь какие-то преференции.

Но спрашивается, а что мешало, скажем, тому же Сержу Саргсяну, его зятю вовремя спохватиться и сказать людям правду?

Сейчас мы вполне можем сказать, что наступило позднее прозрение. Мол, кто-то знал раньше, что произойдет, что будет неотвратимая военная кампания, Араик Арутюнян и ему подобные успели вовремя распродать свое имущество, бизнес – это понятно. Но если изначальный фундамент этого проекта был заложен криво, это говорит о том, что весь этот план под названием «миацум» — воссоединение – был обречен на провал. Тем более, что Азербайджан является в этой авантюрной войне жертвой, и никакие оправдания в виде идеи самоопределения не могли бы привести армян Азербайджанской Республики к добру.

В карабахском проекте были задействованы мощные армянские силы из многих диаспоральных структур. Церковь армянская тоже была в нем заинтересована. И фактически это был вариант отмывки огромных денежных средств. Поэтому в нем были задействованы очень мощные силы.

Сегодня, когда грызутся между собой все эти кланы и группировки, становится ясно, что никакого здорового начала под идеей миацума не было. Это было сделано специально, чтобы спровоцировать межгосударственную войну между Азербайджаном и Арменией, и чтобы на этом наварились мафиозные группировки.

Сейчас у армян ситуация типа – чем дальше в лес, тем больше дров. Все обвиняющие друг друга группировки будут продолжать эти разоблачения, и на этом материале отобразится масштаб аферистического подхода к карабахскому проекту.

То есть, все заканчивается тем, чем и должно было закончиться. Микаэль Минасян, очевидно, представляющий карабахский клан, экс-премьер Манукян – «лидер оппозиции», это всё члены мафиозной группировки. Интерес у них у всех меркантильный по большому счету. Но им не удалось заставить Азербайджан смириться с насильственным изменением границ на Кавказе.