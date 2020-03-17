Чеферин: «Праздник футбола с пустыми стадионами и фан-зонами невозможен»

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением после переноса чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.

«Мы стоим во главе спорта, которым живет и дышит огромное количество людей и который был подавлен этим невидимым и быстро передвигающимся противником. В такие времена все футбольное сообщество должно продемонстрировать ответственность, единство, солидарность и альтруизм.

Здоровье фанатов, сотрудников и игроков должно быть нашим главным приоритетом. Действуя в этом ключе, УЕФА предложил целый ряд вариантов, чтобы клубные соревнования были закончены. Я горд тем, как на это отреагировали мои коллеги, представляющие европейский футбол. Присутствовал настоящий дух сотрудничества, каждый осознавал, что должен чем-то пожертвовать ради достижения наилучшего результата.

Было важно, что УЕФА как руководитель европейского футбола шел во главе этого процесса и принес наибольшую жертву. Перенос Евро-2020 обернется огромными убытками для УЕФА, но мы сделаем все, чтобы развитие любительского и женского футбола, а также развитие игры в 55 странах не пострадало. «Цель важнее прибыли» – наш главный принцип при принятии этого решения на благо европейского футбола.

Футбол – это социальный лифт и мощная сила в обществе. Мысль о празднике общеевропейского футбола на пустом стадионе, с опустошенными фан-зонами, когда весь континент сидит дома в изоляции, безрадостна. Мы не могли позволить отметить 60-ю годовщину турнира таким образом», – заявил Чеферин.

Также в своей речи Чеферин поблагодарил Ассоциацию европейских клубов, европейские лиги и Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) за сотрудничество. Также он поблагодарил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) за согласие на перенос Кубка Америки с 2020 года на 2021-й. Кроме того, прозвучала благодарность в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. (sports.ru)