Продление войны между РФ и Украиной осложняет ситуацию в регионе, затрудняя пути выхода из кризиса. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя во вторник в эфире телеканала Tvnet ситуацию в Украине.

По словам Чавушоглу, после последнего раунда очных перегревов в Стамбуле, стороны сосредоточили усилия на успехах на поле боя. «Эта тенденция сохраняется, что сужает поле для режима прекращения огня», — сказал турецкий министр.

Глава дипломатии отметил, что Анкара с самого начала кризиса придерживается сбалансированного подхода.

«Позиция и решения Анкары местами не нравились России или Киеву. Но мы всегда придерживаемся баланса, стремясь к миру и не нанося ущерба отношениям. Если бы Анкара придерживалась антироссийской политики и поддержала санкции, то никакого диалога с Москвой не было бы, также как и зернового соглашения», — отметил он.

Чавушоглу подчеркнул, что отказ от диалога с Россией не отвечает интересам ни одной из сторон, в том числе ЕС.

Министр подчеркнул при этом, что принципиальная позиция Турции заключается в отказе от односторонних санкций, будь то Россия или Иран.

«Турция выступает за справедливый мир для Украины в соответствии с нормами международного права. Анкара призывает к скорейшему прекращению огня», — сказал Чавушоглу.

Министр напомнил, что Турция отказалась от признания аннексии украинских областей Россией.

При этом он задался вопросом: «Если даже ООН примет резолюцию с призывом к обеспечения целостности Украины, как именно будут выполняться требования этого документа?».

Он отметил, что никаких механизмом принуждения сторон на уровне всемирной организации нет, что является показателем кризиса ООН.