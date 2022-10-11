Продление войны между РФ и Украиной осложняет ситуацию в регионе, затрудняя пути выхода из кризиса. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя во вторник в эфире телеканала Tvnet ситуацию в Украине.

По словам Чавушоглу, после последнего раунда очных перегревов в Стамбуле, стороны сосредоточили усилия на успехах на поле боя. «Эта тенденция сохраняется, что сужает поле для режима прекращения огня», — сказал турецкий министр.

Глава дипломатии отметил, что Анкара с самого начала кризиса придерживается сбалансированного подхода.

«Позиция и решения Анкары местами не нравились России или Киеву. Но мы всегда придерживаемся баланса, стремясь к миру и не нанося ущерба отношениям. Если бы Анкара придерживалась антироссийской политики и поддержала санкции, то никакого диалога с Москвой не было бы, также как и зернового соглашения», — отметил он.

Чавушоглу подчеркнул, что отказ от диалога с Россией не отвечает интересам ни одной из сторон, в том числе ЕС.

Министр подчеркнул при этом, что принципиальная позиция Турции заключается в отказе от односторонних санкций, будь то Россия или Иран.

«Турция выступает за справедливый мир для Украины в соответствии с нормами международного права. Анкара призывает к скорейшему прекращению огня», — сказал Чавушоглу.

Министр напомнил, что Турция отказалась от признания аннексии украинских областей Россией.

При этом он задался вопросом: «Если даже ООН примет резолюцию с призывом к обеспечения целостности Украины, как именно будут выполняться требования этого документа?».

Он отметил, что никаких механизмом принуждения сторон на уровне всемирной организации нет, что является показателем кризиса ООН.

image
(Пока оценок нет)